Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wiederholte Ruhestörung

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 30.09.2020; 22:45 Uhr

Am 30.09.2020, wurde die Polizei, gegen 22:45 Uhr, zum wiederholten Mal zu einer Ruhestörung in die Theodor-Storm-Straße gerufen. Die vor Ort eingetroffenen Beamten konnten ebenfalls eine Lärmbelästigung durch das dort wohnende Paar feststellen. Auf Klingeln und Klopfen wurde nicht geöffnet. Da dies nicht der erste Einsatz der Polizei in besagter Sache war, wurde gegen die 62jährige Bewohnerin und ihren 58jährigen Ehemann erneut eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell