Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 29.09.2020; 06:50 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen, den 29.09.2020, befuhr eine 65jährige Frau mit ihrem Mofa den Radweg an der Bundesstraße 3 aus Richtung Kuventhal kommend in Rtg. Einbeck. Hierbei übersah sie einen vor ihr befindlichen 59jährigen Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Beide aus Voldagsen stammenden Personen erlitten dabei Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Mofa entstand ein Schaden von ca. 550,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell