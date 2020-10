Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin angefahren und abgehauen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 29.09.2020; 16:08 Uhr

Am Dienstag, den 29.09.2020, fuhr eine 76jährige Einbeckerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in der Benser Straße in Rtg. Reinserturmweg. Beim Überqueren der Hägerstraße wurde sie hierbei von einem Pkw-Fahrer übersehen und angefahren. Dadurch kam die ältere Dame zu Fall und verletzet sich an Knie und Hüfte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unvermindert von Unfallstelle, ohne sich um die Frau zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Anwesende Zeugen konnten der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben sodass der Fahrer ermittelt werden konnte. Die Polizei hat im Anschluss gegen den 80jährigen Fahrer aus Einbeck ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

