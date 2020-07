Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub zum Nachteil eines Paketzustellers scheitert (30/1607)

Speyer (ots)

16.07.2020, 12:21 Uhr

Am Donnerstagmittag kam es im Pulvermühlweg zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines Paketzustellers. Dieser wollte zuvor ein Paket in der umliegenden Frankstraße zuzustellen. Da der Adressat des Pakets dort aber nicht gemeldet war, setzte er seine Tour fort. Im Pulvermühlweg wurde er dann von einen ca. 20-30- jährigen Mann zur Herausgabe des unzustellbaren Pakets aufgefordert, da dieses an ihn adressiert sei. Der Mann zeigte dem Zusteller zum Nachweis einen auf den Namen des Paketempfängers lautenden, aber offensichtlich gefälschten Ausweis vor. Da der aufmerksame Zusteller erkannte, dass es sich bei dem Ausweis um eine Fälschung handelt, verweigerte er die Paketaushändigung. Daraufhin versuchte der Täter dem Zusteller das Pakt zu entreißen, was jedoch misslang. Danach flüchtete der Täter zu Fuß zu einem mit einer männlichen Person besetzten Pkw, den er aber wieder verließ als er bemerkte, dass ihm der Zusteller gefolgt war. Der Zusteller konnte, indem er sein Fahrzeug hinter den Pkw parkte, ein Wegfahren des Fahrzeugs des vermeintlichen Mittäters bis zum Eintreffen der Polizei verhindern. Bei dem Fahrzeuginsassen handelte es sich um einen 26-Jährigen Mann aus Ludwigshafen. Dieser bestreitet, den Täter zu kennen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern derzeit an.

