Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs (32/1607)

Speyer (ots)

16.07.2020, 13:08 Uhr

Einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer aus Speyer kontrollierte die Polizei am Donnerstag, kurz nach 13 Uhr in der Paulstraße. Im Rahmen der zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrer betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Diese Feststellungen bestätigten sich durch einen Drogentest, der positiv auf THC reagierte. Dem 25-Jährigen, gegen den die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG einleitete, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde an einem nüchternen Bekannten übergeben.

