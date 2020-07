Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradfahrerin verletzt sich (45/1353) 15.07.2020, 12:48 Uhr

Speyer (ots)

Am Mittwochvormittag befuhr ein 58-jähriger PKW-Fahrer die Wormser Landstraße in Richtung Auestraße und bog von dort aus nach links in den Schwarzen Weg ab. Eine 42-jährige Fahrradfahrerin befuhr zeitgleich den rechten Fahrradweg entlang der Wormser Landstraße in Richtung Waldseer Straße, welcher über den Schwarzen Weg führt. Sie übersah dabei, dass der abbiegende Pkw noch einen Anhänger mit sich führte. Es kam zur Kollision mit dem Anhänger, bei welcher die Radfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

