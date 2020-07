Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Außenspiegel von parkendem Toyota beschädigt (50/1953) 14.07.2020, 09:15 Uhr - 14.07.2020, 18:30 Uhr

Speyer (ots)

Am Dienstagvormittag parkte die Geschädigte ihren grauen Toyota in der Winternheimer Straße, in Speyer, am Fahrbahnrand. In den frühen Abendstunden bemerkte sie, dass der linke Außenspiegel des parkenden Fahrzeuges beschädigt wurde. Vermutlich entstand der Schaden beim Vorbeifahren durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, welcher sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

