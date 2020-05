Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann belästigt Jugendliche in sexueller Absicht - Zeugen- und Geschädigtenaufruf!

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagnachmittag, 22.05.2020, gegen 17:00 Uhr, im Lörracher Hebelpark zugetragen haben soll. Nach Angaben drei junger Frauen seien diese von einem 54-jährigen belästigt und in sexueller Absicht angegangen worden. Noch an der Tatörtlichkeit konnte der alkoholisierte Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Er kam nach den strafprozessualen Maßnahmen in Gewahrsam. Bereits in den Tagen zuvor soll der Mann an der gleichen Örtlichkeit auffällig geworden sein, ohne dass die Polizei verständigt wurde. Die Kriminalpolizei bittet deshalb Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sogar selbst betroffen waren, sich unter der Telefonnummer 07621/176-0 zu melden.

