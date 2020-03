Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand Schützenstraße

Ochtrup (ots)

Auf dem Gelände des Tennisvereins an der Schützenstraße hat es am frühen Sonntagmorgen (22.03.2010) gebrannt. Gegen 07.00 Uhr hatte eine Zeugin auf dem Areal Rauch aufsteigen sehen und sofort die Einsatzkräfte informiert. Neben einem Metallcontainer brannte ein Holzstapel. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Brand mit einem Feuerlöscher nahezu löschen. Die Feuerwehr konnte dies komplett erledigen, öffnete dann den beschädigten Container, in dem Kunststoffbehälter beschädigt worden waren. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Den Recherchen zufolge ist davon auszugehen, dass der Holzstapel von Unbekannten angezündet worden war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell