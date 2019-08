Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Während der Fahrt Mobiltelefon benutzt

Mainz-Altstadt (ots)

Mittwoch, 07.08.2019, 11:40 Uhr

Eine 35-jährige PKW-Fahrerin fährt in der Mainzer Innenstadt an einem zivilen Streifenwagen vorbei. Dabei hat sie ihr Mobiltelefon am Ohr. Die Polizeibeamten erkennen dies und verfolgen die 35-Jährige einige Zeit. Sie halten sie in der Parcusstraße an. Als sie mit dem Sachverhalt konfrontiert wird, gibt sie den Verkehrsverstoß sofort zu. Sie muss nun mit einem Bußgeld von EUR 100 und einem Punkt in Flensburg rechnen.

