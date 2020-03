Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl/Sachbeschädigung

Altenberge (ots)

Unbekannte Diebe wollten in der Nacht zum Freitag (20.03.2020) an der Boschstraße einen Zigarettenautomaten aufsprengen. Den Recherchen zufolge haben sich die Unbekannten um 03.10 Uhr in dem Gewerbegebiet West aufgehalten. Der Automat fiel durch die Sprengung von der Wand, war aber verschlossen geblieben. Die Täter konnten aus dem Automaten somit nichts entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

