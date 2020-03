Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten und Trunkenheit

Hopsten (ots)

Hopsten, Fürstenauer Straße, Kleine Feldstraße Freitag, 20.03.2020, 18:40 Uhr Ein 38-jähriger Pkw- Fahrer aus Hopsten befuhr die Fürstenauer Straße aus Schale kommend in Richtung Fürstenau. In Höhe der Einmündung Kleine Feldstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell