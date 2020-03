Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbrüche in Lokalitäten

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben sich an drei Lokalen im Stadtgebiet aufgehalten. In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.03.2020, 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen, sind Diebe in eine Pizzeria am Grünen Weg eingestiegen. Aus den Räumen stahlen sie eine Geldkassette mit Bargeld. An der Bismarckstraße wollten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstabend, 22.00 Uhr und Freitag (20.03.2020), in ein Restaurant einbrechen. Sie setzten an einer Außentür ein Werkzeug an, scheiterten jedoch. In der darauffolgenden Nacht, zum Samstag, hielten sich die Täter erneut an dem Gebäude auf. Jetzt versuchten sie im rückwärtigen Bereich eine Eingangstür aufbrechen, scheiterten jedoch erneut. In der Nacht zum Samstag (21.03.2020), zwischen 18.30 Uhr und 10.00 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zum Verkaufsraum eines Gastronomiebetriebes an der Rathausstraße. Aus einer Kassenschublade erbeuten sie Bargeld. Die Höhe der Beute und die des Sachschadens liegen jeweils im geringen dreistelligen Eurobereich. Hinweise in alle Fällen bitte unter Telefon 02571/928-4455.

