Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Freiburg (ots)

Breisach - Am Sonntagnachmittag 24.05.2020 gg. 14:50 Uhr ereignete sich im Bereich des Rimsinger Eis ein schwerer Verkehrsunfall. Ein abbiegender Pkw-Fahrer hatte beim Linksabbiegen von der L 134 in den Franzosenweg ein entgegenkommendes Motorrad übersehen. Der 41jährige Kradfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und musste mit mittelschweren Verletzungen vom DRK in die Klinik nach Freiburg gebracht werden. Gegen den 61jährigen Fahrer des Pkw wird Anzeige wegen Körperverletzung erhoben. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Schaden in Höhe von ca. eintausend Euro.

