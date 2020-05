Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Einbruch in Schwimmbad

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 22.05.2020, und Montag, 25.05.2020, Zutritt ins Freibad in Warmbach. Dort versuchten sie mit einem Stein, eine Türscheibe einzuschlagen, welche in die Gaststätte führt. Nachdem dies nicht gelang, versuchte die Täterschaft mit einer Stange eine Jalousie aufzuhebeln und eine Etage tiefer eine weitere Scheibe einzuschlagen. Auch diese Versuche misslangen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

