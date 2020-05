Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Werbebanner beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

An einem Werbebanner des Landkreis Lörrach wurde das Gesicht eines dunkelhäutigen Mannes herausgerissen. Der Banner hing in der Rechtskurve der Wiechser Straße unmittelbar nach der Einmündung zum Rebacker. Dies wurde der Polizei am Sonntag, 24.05.2020, gegen 19.00 Uhr, gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666930) in Verbindung zu setzen.

