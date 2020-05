Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg-Bärental - Angestellter von SB-Markt wird von Kunde bedroht und geschlagen.

Freiburg (ots)

In den Abendstunden, des 23.05.2020 wollte ein Kunde eines SB-Marktes am Ignaz-Gfell-Platzes seine Einkäufe an der Kasse nicht bezahlen. Eine Angestellter forderte den Mann auf, diese doch zu bezahlen oder im Markt zu belassen. Auf die Ansage reagierte der Mann äußerst aggressiv, warf die Waren auf das Kassenband, beleidigte den Verkäufer und verließ das Geschäft unter lautstarkem Protest.

Als der Verkäufer gegen 21 Uhr nach Ladenschluss das Geschäft verließ, passte der Mann den Angestellten ab und schlug ihm unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Mann ließ erst von seinem Opfer ab, als dieser zu Boden ging. Danach verließ der Mann unter Drohungen die Örtlichkeit.

Der Verkäufer zog sich durch die Schläge leichte Verletzungen zu.

Sollten Passanten bzw. Kunden des SB-Marktes sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer Tel. 07651/93360, zu melden.

