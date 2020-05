Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Randalierende Person

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am Freitag, den 22.05.20, gegen 13:15 Uhr, wurden die Beamten des Polizeireviers Titisee-Neustadt zu einer randalierenden Person in der Hauptstraße in Titisee-Neustadt gerufen.

Der 26-jährige Mann hatte offensichtlich drogenbedingte Ausfallerscheinungen, woraufhin er nicht mehr Herr seiner Sinne war und in einem Hinterhof randalierte. Durch die entstandene Geräuschbelästigung fühlten sich die Anwohner genötigt, die Polizei zu rufen.

Die Beamten konnten den aufgebrachten Mann nach längeren Gesprächen dazu bewegen, sich in eine nahegelegene Klinik einliefern zu lassen.

Dort wurde er zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen.

