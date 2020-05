Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Bauwagen aufgebrochen

Freiburg (ots)

Jugendliche brachen am Sonntag, 24.05.2020 kurz nach Mitternacht, einen Bauwagen in der Bahnhofstraße auf. Vier Mädchen und ein Junge im Alter zwischen 13 und 15 Jahren konnten von der Polizei festgestellt werden. Am Bauwagen entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

