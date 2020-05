Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen der Polizei werden fortgesetzt

Raumbach (ots)

PKW- und LKW-Fahrer werden von der Polizei auch in den nächsten Tagen verstärkt auf der Landesstraße 378 zwischen Meisenheim und Raumbach kontrolliert. Auch die umgekehrte Richtung wird in den Fokus gerückt: In Richtung Abtweiler/Meisenheim sind ebenfalls "Durchfahrt-Verboten-Schilder" aufgestellt mit dem Zusatzschild "Anlieger frei". Kontrolliert wurden am Donnerstagnachmittag zehn PKW-Fahrer; kein einziger LKW wollte die Kontrollstelle passieren. Offensichtlich wirken die Polizeiuniformen und das Auto mit dem Blaulicht besser als die Verbotsschilder. Bei der Überprüfung eines PKW-Fahrers hatte die Polizeistreife am Donnerstagnachmittag als "Nebenprodukt der Kontrollmaßnahmen" einen 25-jährigen Mann festgenommen. Gegen ihn bestand ein Erzwingungs-Haftbefehl. Diesen konnte er schließlich mit der Zahlung eines größeren Geldbetrages abwenden. |pilek-AH

