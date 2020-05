Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto in Tiefgarage aufgebrochen und Musikanlage gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Seinen Audi hatte ein 25 Jahre alter Mann am Donnerstag, 21.05.2020, in einer Tiefgarage in der Hauptstraße geparkt. Als er am Samstag, 23.05.2020, gegen 18.20 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass das Seitenfenster eingeschlagen war und die Musikanlage gestohlen wurde. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

