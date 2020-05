Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Jugendliche entfernen Gullideckel - Motocross Fahrer musste ausweichen - Polizei sucht diesen Fahrer

Freiburg (ots)

Zwei junge Männer konnten am Sonntag, 24.05.2020, gegen 22.40 Uhr, dabei beobachtet werden, wie einer von den ihnen einen Gullideckel aushob und auf die Fahrbahn der Karsauer Straße legte. Anschließend gingen die beiden weiter in Richtung Rütte. Ein Motocross-Fahrer, welcher die Karsauer Straße in Richtung Kreisstraße befuhr, musste dem auf der Fahrbahn liegenden Gullideckel ausweichen. Eine Zeugin sicherte mit ihrem Auto die Gefahrenstelle ab und ein weiterer Zeuge hob den Gullideckel wieder ein. Kurz darauf kamen der 20 Jahre alte Mann und sein 17 Jahre alter Freund wieder zurück und wurden von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet den Motorcross Fahrer, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

