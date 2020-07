Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt (48/1512) 13.07.2020, 14:30 Uhr

Speyer (ots)

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Fahrradweg entlang des Schillerweg vom Dom kommend in Richtung Franz-Kirmeier-Straße. Der Fahrradweg ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Ein 54-jähriger PKW befuhr zeitgleich die Nonnenbachstraße in Richtung Schillerweg. An der dortigen Kreuzung übersah er den von rechts kommenden Fahrradfahrer und es kam zum Unfall. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Das Fahrrad wurde beschädigt, Gesamtschaden circa 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell