Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geburtstagsparty in Gleisnähe - keine gute Idee

Lörrach (ots)

Eine Geburtstagsparty in der Nähe der Gleise ist keine gute Idee, vor allem wenn sich Partygäste in den Gleisbereich begeben und sich dadurch einer erheblichen Gefahr aussetzen. Am Dienstagabend wurde die Bundespolizei alarmiert, da sich unmittelbar im Gleisbereich zwischen den Haltpunkten Lörrach-Schwarzwaldstraße und Haagen/Messe Jugendlichen aufhalten sollen. Am Einsatzort konnte die Streife keine Personen am oder im Gleis feststellen. Sie fanden jedoch einen Einkaufswagen mit Luftballons (Zahlen 1 und 6), diverse alkoholische Getränke und ein Mobiltelefon. Ein angetroffener 18-Jähriger bestätigte, die Vermutung der Beamten, dass dort eine Geburtstagsparty gefeiert wurde. Nach Erhebung seiner Personalien, einer eindringlichen Belehrung über die Gefahren an Bahnanlagen und mit der Bitte die Partygäste über die Sicherstellung des Mobiltelefons und der alkoholischen Getränke zu informieren wurde er vor Ort wieder entlassen. Im Laufe des Abends erschien zunächst die 16-Jährige Besitzerin der alkoholischen Getränke und später auch die 14-Jährige Besitzerin des Mobiltelefons bei der Bundespolizei. Bei beiden wurden die Personalien erhoben und eine Belehrung hinsichtlich der Gefahren an Bahnanlagen durchgeführt. Nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten durften Beide selbständig die Heimreise antreten. In wieweit der Streckenbetreiber zivilrechtliche Forderungen gegen die Partygäste erhebt ist nicht bekannt.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den Gefahren an Bahnanlagen. Bahnanlagen sind kein Spielplatz!

- Der Aufenthalt am oder im Gleis ist verboten. - Züge haben einen langen Bremsweg, können nicht ausweichen und entwickeln eine enorme Sogwirkung. - Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden - Nicht nur das Berühren der Oberleitung und stromführenden Teilen mit dem Körper oder mit Gegenständen aller Art, sondern schon die bloße Annäherung ist lebensgefährlich. Bahnstrom hat 15000 Volt.

