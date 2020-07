Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Friseurgeschäft (15/1607)

Speyer (ots)

15.07 - 16.07.2020

Unbekannte/r Täter versuchte//n vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Aufhebeln eines Fensters unberechtigt in ein Friseurgeschäft Am Rübsamenwühl in Speyer einzudringen. Als dies misslang, wurde eine Scheibe eingeworfen. Der/die Täter entwendeten dann aus dem Friseurladen einen niedrigen 2-stelligen Bargeldbetrag. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Rübsamenwühl / Auestraße aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

