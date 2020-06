Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfall an der Oberlipper Straße

Recklinghausen (ots)

Zwei leicht Verletzte und zwei kaputte Autos waren am Dienstagmorgen das Resultat eines Unfalls an der Oberlipper Straße. Gegen 07.00 h wollte eine 30-Jährige aus Selm mit ihrem Auto von der Oberlipper Straße nach links in die Lünenener Straße einbiegen. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 33-Jährigen aus Olfen zusammen, der ihr von der Straße "Im Knäppen" entgegenkam. Fahrerin und Fahrer mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Autos waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf mindestens 10000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell