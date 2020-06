Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: EC-Karte gestohlen - Bargeld abgehoben - Fahndung

Recklinghausen

Am 31.03.2020 entwendeten unbekannter Täter eine Geldbörse samt EC-Karte. Am Folgetag wurde an zwei Geldautomaten in Bottrop und Gelsenkirchen Geld unberechtigt mit der Karte abgehoben. Dabei konnte eine unbekannte Frau an einem Automaten in Bottrop videografiert werden. Das Foto finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-diebstahl-computerbetrug

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

