POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs (01.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Autofahrer kontrolliert hat eine Polizeistreife am Montag gegen 11.30 Uhr in der Berliner Straße. Beamte kontrollierten einen 27-jährigen Opel Insignia-Fahrer wobei Ihnen auffiel, dass der Mann deutlich unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte ein Drogenvortest. Da der Mann zudem keinen Führerschein besitzt, ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss. Sein Auto musste er an der Kontrollstelle stehen lassen.

