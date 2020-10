Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Brand auf Firmengelände

Haren (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am Freitagabend zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Röchlingstraße ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen hatten dort gegen 20 Uhr Produktionsreste in Entsorgungsbehältern Feuer gefangen. Die Ermittler gehen von Selbstentzündung infolge einer chemischen Reaktion aus. Der Sachschaden ist gering, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell