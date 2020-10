Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - GPT beschlagnahmt 73 Kilogramm Haschisch

Bad Bentheim

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam hat am Donnerstagmittag 73 Kilogramm Haschisch aus dem Verkehr gezogen. Ein 32-jähriger Mann reiste mit seinem PKW gegen 12.00 Uhr über die niederländische Grenze in das Bundesgebiet ein und wurde auf dem Parkplatz "Bentheimer Wald" der A30 angehalten. Während der Kontrolle stießen die Beamten auf ein professionell installiertes Versteck in der Fahrgastzelle. Darin befanden sich mehrere in Folie verschweißte Haschisch Pakete. Die Betäubungsmittel mit einem Straßenverkaufswert von rund 600.00 Euro wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und am Freitagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter des Amtsgerichts Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen werden über das Zollfahndungsamt Nordhorn geführt.

