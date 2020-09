Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrugsversuche - angebliche Bande festgenommen

Oberotterbach und Klingenmünster (ots)

Am Dienstag, 01.09.2020, gegen 20:25 Uhr, rief ein Mann bei einer 77-jährigen Frau in Oberotterbach an und gab sich als Polizeibeamter aus. Die Daten der Frau wollte der Anrufer auf einer Adressliste einer festgenommenen "Bande" festgestellt haben. Auf die Fragen nach den Kontodaten der Frau durchschaute sie das Vorhaben des mit bayrischem Akzent sprechenden angeblichen Polizeibeamten und beendete das Gespräch. Gegen 21:25 Uhr meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter bei einer Frau in Klingenmünster. Auch in diesem Fall sei eine "Bande" festgenommen worden und man wolle die Bevölkerung warnen. Auf das misstrauische Nachfragen der 59-Jährigen wurde das Gespräch von dem angeblichen Polizeibeamten beendet.

