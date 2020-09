Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf Parkplatz ausgeraubt

Annweiler am Trifels (ots)

Am späten Montagabend, 31.08.2020, gegen 22:45 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Landauer Straße in Annweiler von vier bislang Unbekannten angegriffen und verletzt. Die Angreifer nahmen dem Geschädigten seinen Rucksack ab und flohen in Unbekannte Richtung. Durch den Angriff erlitt das Opfer Schnittwunden am Unterarm und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Personenbeschreibung der Täter liegt derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen - insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat - aufgenommen und bittet um Hinweise zu Personen, die sich zur genannten Zeit auf dem Parkplatz des Supermarktes aufgehalten haben.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell