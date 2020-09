Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Zu Boden gestoßen und an den Haaren

Herxheim (ots)

Kein schönes Ende nahm ein Umtrunk von vier Frauen am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in Herxheim. Die vier Freundinnen, im Alter zwischen 20 und 33 Jahre alt, hatten im Verlauf des Abends gemeinsam gefeiert und entsprechend dem Alkohol zugesprochen. Am frühen Morgen kam es dann zu Streitigkeiten in dessen Verlauf die 33 - jährige Tatverdächtige eine Freundin zu Boden stieß und an den Haaren zog. Die Tatverdächtige hatte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,63 Promille erzielt. Die leicht verletzte Frau hatte 1,96 Promille gepustet. Ein Rettungswagen war zwar im Einsatz, eine medizinische Behandlung allerdings nicht erforderlich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Dennis Hook

Telefon: 06341-287-2002

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell