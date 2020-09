Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Telefonladen

Germersheim (ots)

Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen Telefonladen kam es im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen in der August-Keiler-Straße in Germersheim. Der oder die Täter scheiterten bei ihrem Vorhaben die Eingangstür des Ladens aufzuhebeln. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

