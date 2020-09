POL-PDLD: St. Martin - Unachtsam

Polizeidirektion Landau

Weil eine 51-jährige Autofahrerin gestern Nachmittag (31.08.22020, 16.30 Uhr) in der Jahnstraße die Autotür öffnete und dabei nicht auf den nachfolgende 80 Jahre alten Radfahrer achtete, stürzte dieser und zog sich Prellungen an der linken Hand zu. Die Polizei appelliert: Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

