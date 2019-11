Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mutiger Einsatz

Ludwigshafen (ots)

Am 14.11.2019, gegen 16:25 Uhr, meldete der Ladendetektiv eines Baumarkts in der Oderstraße, dass ein unbekannter Mann gerade einen Winkelschleifer gestohlen habe und zu fliegen versuche. Der 38-jährige Sicherheitsmitarbeiter hatte beobachtet, wie der Täter das Gerät in seinen Rucksack steckte und sich Richtung Ausgang begab. Als er den Unbekannten aufzuhalten versuchte, wurde dieser handgreiflich und schlug dem 38-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Nach einem kurzen Gerangel zwischen beiden gelang es dem Täter wegzurennen. Seine Beute ließ er zurück. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt. Mit einem Auto, das von seinem Komplizen gefahren wurde, wollte der Täter über den Parkplatz des Baumarkts fliehen. Doch er hatte die Rechnung ohne den 54-jährigen stellvertretenden Marktleiter gemacht. Der stellte sich dem Auto wildentschlossen entgegen und verhinderte dadurch eine Flucht. Beide Täter konnten von der Polizei festgenommen werden. Es handelt es sich um einen 31-Jährigen und einen 30-jährigen Mittäter. Da beide über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell