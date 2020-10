Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Leitpfosten und Zaun beschädigt

Salzbergen (ots)

Bereits am 3. Oktober ist es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bislang unbekannte Verursacher befuhr vermutlich in den frühen Morgenstunden die Landesstraße in Richtung Salzbergen, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mehrere Leitpfosten sowie einen Zaun beschädigte. Anschließend setzte er seine Fahrt unerlaubt fort. Der PKW dürfte durch die Kollisionen im Frontbereich stark beschädigt worden sein. Nach einer ersten Auswertung der am Unfallort aufgefundenen Trümmerteile dürfte der Verursacher mit einem silbernen Renault Megan, Kombi oder Limousine bis Anfang des Baujahres 2016, unterwegs gewesen sein. Die Polizei aus Spelle sucht nun nach Zeugen. Möglicherweise wurde ein an der Front beschädigter Renault Megane in einer Werkstatt zur Reparatur abgegeben oder entsprechende Ersatzteile bestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell