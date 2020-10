Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Maishäcksler beschädigt

Börger (ots)

Am Mittwoch wurden zwei Maishäcksler während der Arbeiten in Höhe der Neubörgerstraße erheblich beschädigt. Bislang unbekannte Täter platzierten jeweils eine Eisenstange auf zwei dortige Maisfelder. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

