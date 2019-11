Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Geschädigter Autobesitzer gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.11.19, kam ein 19 jähriger Mann zum Polizeirevier Lörrach und meldete, dass er am Mittwoch, 27.11.19, gegen 18.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Lörrach mit seinem Skoda gegen ein geparktes Auto gefahren war. Er war nach dem Unfall nach Hause gefahren und vermeldete den Unfall nun nachträglich. Bei dem beschädigten Auto soll es sich um einen dunklen, größeren Pkw gehandelt haben. Dieser muss im rechten Heckbereich beschädigt sein. Der geschädigte Autobesitzer wird nun durch das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, gesucht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell