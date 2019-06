Polizei Mettmann

POL-ME: 55 Jahre alte Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr (Ratingen) -1906121-

Mettmann (ots)

Am Freitagmorgen (21. Juni 2019) ist eine 55 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Bahnhofstraße in Ratingen-Hösel von einem Auto erfasst worden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 55-jährige Heiligenhauserin um kurz nach 9 Uhr morgens mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung "Am Sondert" gefahren. Auf Höhe der Straße "Am Adels" wurde sie dabei von dem Mazda einer linksabbiegenden Autofahrerin übersehen und frontal erfasst. Die Autofahrerin, eine 72 Jahre alte Frau Essen, erlitt bei dem Unfall einen Schock. Sie gab an, die Radfahrerin aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen zu haben.

Ein Zeuge hatte den Unfallhergang beobachtet und sofort die Rettung alarmiert. Ein Rettungswagen brachte die schwerstverletzte und nicht ansprechbare Radfahrerin in ein Krankenhaus. An dem Auto der 72-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Unfallstelle für etwa eine Stunde ab.

