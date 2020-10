Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pilotprojekt "Sicherheit erfahren" in Nordhorn gestartet - Gemeinschaftsprojekt der Kriminal- und Verkehrsprävention soll Sicherheitsgefühl von Seniorinnen und Senioren stärken

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhorn (ots)

Jeder fünfte Bundesbürger ist über 65 Jahre alt. Doch heutzutage gehört man in diesem Alter noch lange nicht "zum alten Eisen". Das spiegelt sich auch deutlich in dem Mobilitäts- und Freizeitverhalten der Bürgerinnen und Bürger wider. Der Trend zur Nutzung von Pedelecs führt aber eben auch dazu, dass immer mehr Seniorinnen und Senioren in schwere Verkehrsunfälle verwickelt sind. Auch im Bereich der Betrugsstraftaten und der Trickdiebstähle bilden Ältere eine der größten Opfergruppen. Das Präventionsteam des Polizeikommissariats Nordhorn, bestehend aus dem für Kriminalprävention zuständigen Kriminaloberkommissar Uwe van der Heiden und dem Verkehrssicherheitsberater Edgar Eden, hat daher das Projekt "Sicherheit erfahren" ins Leben gerufen. Dabei werden beide Präventionsbereiche im Rahmen einer Fahrradtour durch den Wohnort vereint. Auf dem Gelände der Polizeidienststelle in Nordhorn fand am Dienstag die Auftaktveranstaltung statt. Unterstützt wurden die Polizeibeamten dabei von Mitgliedern des Seniorenbeirates sowie Mitarbeitern der Stadt Nordhorn. Nach kurzer Einführung zu den Themenbereichen Falsche Polizeibeamte, Enkeltrick und Fahrradhelm, gab es eine Auffrischung zum aktuellen Stand der Betriebssicherheit von Fahrrädern. Im Anschluss setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihre Räder und fuhren gemeinsam mit Eden und van der Heiden verschiedene Plätze an. Orte, an denen sie sich möglicherweise unsicher im Straßenverkehr fühlen oder die Angst besonders groß ist Opfer einer Straftat zu werden. Während der "Sicherheit erfahren"-Tour gaben die Beamten hilfreiche Tipps zum verkehrssicheren Umgang mit dem Fahrrad und den unterschiedlichen Schutzmöglichkeiten vor Straftaten. Ziel des Projektes ist es das Sicherheitsgefühl dieser Altersgruppe deutlich zu stärken und sie für mögliche Gefahren zu sensibilisieren. Aus Gründen des Infektionsschutzes finden alle Veranstaltung dieses Projektes ausschließlich draußen statt. Interessierte können sich an die Präventionsteams der örtlichen Polizeidienststellen wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell