Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Baum in Brand geraten

Werlte (ots)

Am Mittwochabend meldete ein aufmerksamer Zeuge den Brand eines Baumes in einem Waldstück am Hümmlinger Weg in Werlte. Die Feuerwehr Werlte war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



