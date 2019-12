Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unbekannter überfallt Raststätte Lehrter See - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Räuber am Mittwochabend, 18.12.2019, das Restaurant der Rastanlage Lehrter See Nord an der Bundesautobahn 2 ausgeraubt hat, hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Täter das Restaurant gegen 23:00 Uhr betreten, die zu diesem Zeitpunkt allein anwesende Mitarbeiterin (59) mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Im weiteren Verlauf rannte die Frau in die Küche des Betriebs und der Unbekannte stahl die Kassenlade. Mit der Beute flüchtete er von dem Gelände der Rastanlage (Fahrtrichtung Dortmund) in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Die 59-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Der Gesuchte ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und spricht Deutsch mit Akzent. Während der Tat trug er eine dunkle Kapuzenjacke mit Fellkragen, eine schwarze Jeans sowie schwarze Schuhe.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /now

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell