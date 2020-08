Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Auto kommt von Straße ab - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Samstag, 22.08.2020, gegen 15.30 Uhr, auf der B 500. Von Bannholz kommend befuhr die Strecke ein 33-jähriger Seat-Fahrer in Fahrtrichtung Höchenschwand. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er erst mit einem Verkehrsschild und anschließend mit einem Baum. Hierbei zog sich der Mann leicht Verletzungen zu. An seinem Seat entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

