Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau i.Schw.: Verdacht des Raubes - Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.08.20, gegen 15 Uhr, soll es im Schulweg in Bernau zu einem Raub gekommen sein. Ein 34-jähriger Mann war hier zu Fuß unterwegs und trug sein Handy offen vor sich, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert worden sein soll, sein Handy auszuhändigen. Als er dies ablehnte, soll ihm der Mann gefolgt sein und unvermittelt möglicherweise Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der Unbekannte soll ihm dann das Handy entwendet haben und geflüchtet sein. Durch Zeugen erging daraufhin der Hinweis, dass der Mann in ein weißes Auto gestiegen sei, mit Karlsruher-Zulassung, und mit diesem Weggefahren war. Im Rahmen der Fahndung konnte ein entsprechendes Auto auf der B317 bei Zell angehalten und kontrolliert werden. Die drei Insassen im Alter von 24, 25 und 29 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Das Handy konnte nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen das Fahrzeug oder verdächtige Personen ebenfalls aufgefallen waren.

