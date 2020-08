Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.08.20, gegen 20.45 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer auf der L135 von Schlächtenhaus in Richtung Kandern. Hier verlor der 19-Jährige in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er zog sich leicht Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell