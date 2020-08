Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Feuerwehreinsatz nach Brand im Wald - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem kleineren Brand im Bereich der Alten Wehrer Straße in Schopfheim-Eichen, Gewann "In der Stelle". Am Freitag, 21.08.20, gegen 21.55 Uhr, wurde hier der Brand einer etwa 20qm großen Fläche im Wald gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, so dass lediglich geringer Schaden entstand. Die Brandursache ist unklar. In diesem Zusammenhang wurde durch einen Zeugen ein Quad-Fahrer gemeldet, der gegen 20 Uhr, im dortigen Bereich gesehen wurde. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand besteht ist noch unklar. Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, den Quad-Fahrer und weitere mögliche Zeugen.

