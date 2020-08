Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach (2 Meldungen) : Einbruch in Schule - Zeugensuche // Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet - Zeugensuche

Lörrach: Einbruch in Schule - Zeugensuche

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag, 21./23.08.20, wurde in die Pestalozzi-Schule in der Wintersbuckstraße eingebrochen. Nach dem Einschlagen eines Fensters wurden mehrere Büroräume und Schränke in Klassenzimmern durchsucht. Vermutlich wurde nichts entwendet. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Lörrach-Haagen: Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet - Zeugensuche

Auf dem Wanderparkplatz auf dem Wittlinger, zwischen Haagen und Wittlingen, wurde am Sonntag, 23.08.20, zwischen 10 und 11 Uhr, eine Seitenscheibe an einem Hyundai eingeschlagen. Anschließend wurde daraus eine abgelegte Handtasche mit Geldbeutel und Handy gestohlen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

