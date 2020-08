Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen/Efringen-Kirchen (2 Meldungen): Zeugensuche nach Verkehrsunfall beim Überholen // Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Am Freitag, 21.08.20, gegen 16.20 Uhr, kam es auf der B3 zwischen Eimeldingen und Efringen-Kirchen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Motorradfahrer mit Sozius hier hinter einem BMW und einem bislang unbekannten Fahrzeug in Richtung Efringen-Kirchen. Nach dem Ortsausgang Eimeldingen setzte der Motorradfahrer zum Überholen der beiden Fahrzeuge an. Der BMW-Fahrer soll ebenfalls zum Überholen ausgeschert haben, weshalb es zum Streifvorgang zwischen dem Motorrad und dem BMW kam. Hierbei wurde der Motorradfahrer und der Sozius leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst musste nicht erfolgen. Am BMW entstand Sachschaden an der Fahrertür. Während der Motorradfahrer und der BMW-Fahrer anhielten, setzte der bislang unbekannte Autofahrer, welcher überholt werden sollte, seine Fahrt fort. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen zum Unfallhergang und Hinweise zu dem überholten Fahrzeug.

Gegen 17.20 Uhr, kam es ebenfalls auf der B3, an der Abzweigung zur K6323, bei Efringen-Kirchen zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 18-jährige VW-Fahrerin wollte von der B3 nach links abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 21-jährigen BMW-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Sowohl die 18-Jährige wie auch der 21-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden liegt bei etwa 13.000 Euro.

