POL-FR: Zell i.W.: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Samstag, 22.08.20, gegen 17.15 Uhr, fuhr ein Mercedes-Fahrer auf der B317 in Richtung Schopfheim. Im Bereich des ehemaligen Krankenhauses kam der 81-jährige Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen. Ein hinter dem Nissan fahrender Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Anhänger am Nissan auf. Bei dem Unfall wurde der 81-Jährige schwer verletzt. Der Nissan-Fahrer und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

